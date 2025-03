Calcio Seconda Categoria. Il Bettolle prosegue il cammino in vetta. Monteroni: colpo a Radicofani

Nel campionato di Seconda categoria, girone E, partita importante in chiave playoff tra Campiglia e Florence Sc: finisce 0-0 una gara bloccata ed equilibrata. Nel primo tempo grande opportunità per Cruciani nella ripresa Campiglia in avanti e proteste per un evidente fallo di mano in area non ravvisato dall’arbitro. Ospiti pericolosi in contropiede. Seconda vittoria consecutiva per lo Staggia, che batte 1-0 il Casellina di mister Riganò. Decisivo il centro di Rossi a inizio ripresa per i neroverdi. Parità, 1-1, del Castellina in Chianti, in gol con Bernabei, sul rettangolo del San Giusto Le Bagnese. Stesso risultato esterno del Meroni sul rettangolo della Grevigiana.

Nel campionato di Seconda categoria girone L, il Bettolle prosegue nel cammino in vetta in virtù del 3-2 ottenuto fuori casa con il Guazzino. Due volte Cencini e una Capone a segno per la capolista. Bellavia e De Luca per il Guazzino.

Nell’anticipo il bel risultato di 3-1 della Virtus Asciano a spese del Vescovado. L’Unione Poliziana si è imposta col punteggio di 2-0 a Rosia grazie alle firme di Tortoioli e Guerrini. Con lo stesso verdetto, il Chiusi - reti di Feri e Pellegrini - ha ragione, nel match casalingo, del Serre.

Successo esterno del Cetona, 2-1 - doppietta di D’Addario - sul rettangolo dell’Atletico Piazze. Emozioni tra Fonte Belverde e Voluntas: finisce 2-2. Boccini apre su rigore per gli ospiti, poi pareggia Isidori. Nandesi riporta in vantaggio la Voluntas e ancora Isidori nei minuti iniziali della ripresa fissa il risultato sul 2-2. Il Monteroni è corsaro a Radicofani - decisivo il gol di Cappelli - mentre l’Olimpic rifila il 4-2 al Berardenga. Milanesio, Cela, Rossi e Magliozzi, per il team di Sarteano, vanificano la doppietta di Borgheresi del Berardenga.

Paolo Bartalini