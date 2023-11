Calcio Seconda categoria. Il Romito si conferma al vertice. Nave e San Lazzaro scatenati

Dopo il primo pareggio ottenuto nel turno precedente il Romito Magra Auser ha ripreso confidenza con la vittoria e il gol. La formazione diretta dal tecnico Alessandro Parma ha battuto 4 a 0 la Polisportiva Spezia Sportale riprendendo la marcia al vertice della classifica del campionato di seconda categoria spezzina con 10 punti. Nella vittoria contro il fanalino di coda del torneo, ancora senza punti all’ativo, sono andati a segno con una doppietta Naclerio e i compagni Botta e Garzia. Sale anche il Calcio Nave, la società che da quando ha iniziato il percorso in Seconda categoria è quella che ha decisamente cambiato passo e identità. Adesso i sarzanesi sono una formazione competitiva e la zona di alta classifica con 8 punti ne è la conferma. I gialloneri hanno battuto 5 a 1 la Santerenzina B con doppietta di Petrolo, Simonini, Leonini e Benassi mentre per i lericini è andato in gol Quintavalla. Quaterna del San Lazzaro Lunense sul Mamas B nel confronto del "Cristoni" con Franzoni scatenato e autore di tutte le reti dei sarzanesi mentre per gli sconfitti a segno Mutiu. Vittoria di misura del Mamas Giovani sul Ceparana B 1-0 con rete messa a segno da Tagazzart mentre Monterosso e Calcio Spezia Popolare si sono divise la posta 2 a 2.