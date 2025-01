Calcio - Seconda categoria. La Folgore cade nel recupero

La Folgore Segromigno Piano cade nel recupero della sedicesima giornata del girone "A" di Seconda Categoria, in casa della Filattierese, perdendo per 1 a 0. I ragazzi di Belmonte subiscono nella ripresa la rete, al 15’, di Guelfi che decide il match, non lasciando prove d’appello ai giallorossi. Uno scontro diretto che, alla fine, ha premiato i padroni di casa che hanno conquistato i tre punti importanti in chiave play-out.

La classifica adesso vede la Folgore Segromigno ferma all’undicesimo posto in classifica, con 17 punti, a sole due lunghezze di distacco dalla zona calda, occupata dal Pontremoli. Un campionato, per le lucchesi del girone, che, nel ritorno, deve assolutamente cambiare per sperare di conquistare la salvezza.

Al. Lomb.