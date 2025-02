Calcio, Seconda categoria: la Carrarese Giovani ospita il San Paolo. Ostacolo Monzone per la Fivizzanese

La 21ª di Seconda Categoria manda in scena domani pomeriggio alle 15, la stralunigianpalla Fivizzanese-Monzone che sarà arbitrata da Lossi di Viareggio. Crocevia per il futuro. Un crocevia particolarmente complesso dove si intrecciano storie e attese. Si incrociano, infatti, la prima della classe e la quarta, medicei con 51 punti e un primato che non concede rallentamenti, biancorossi che viaggiano in area playoff con 39 punti e portano sul rettangolo di gioco della Fivizzanese, speranze e sogni di rivincita.

All’Ilio Traversa di Fossone sempre alle 15 la seconda forza del campionato Carrarese Giovani ospita la penultima della classe Pieve San Paolo, partita arbitrata dal fischietto viareggino Marsili. La Villafranchese che domenica scorsa contro il San Vitale ha ritrovato il sorriso dei tre punti, trasloca alla “Fossa dei Leoni“ per affrontare i padroni di casa dell’Atletico alla ricerca di punti pesanti per togliersi dall’area paludosa dei playout. "Gara difficile che noi non possiamo perdere se vogliamo rimanere incollati all’area playoff – sosteneva l’altra sera nel corso della trasmissione il tecnico Conti–. Gara non decisiva, ma ricca di trabocchetti".

Sull’altro fronte mister Secchiari afferma che "siamo tutti consapevoli che la Villafranchese intende vincere la partita. Useranno ogni mezzo per crearci fastidi tattici ed agonistici possibili, ma noi sapremo adattarci alle più diverse situazioni, cercando comunque di restare fedeli ai nostri buoni concetti di gioco, cercando, di essere svelti nello sfruttare nel migliore dei modi le palle inattive".

Pontremoli Fc e San Vitale rispettivamente contro Massarosa e Pontasserchio hanno l’obbligo di far valere il fattore campo. Trasferte insidiose per Ricortola e Filattierese impegnate sui campi del Corsanico e Migliarino.