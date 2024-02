Calcio seconda categoria. La vetta è dietro l’angolo. Riomaior cerca i 3 punti

Una ’quasi testa-coda’ in programma questo pomeriggio alle ore 18 al ‘Pieroni’ della Pieve dove si giocherà un anticipo della 17ª giornata del girone F di Seconda categoria. Si affronteranno infatti i padroni di casa dello Speziasportale, attualmente all’ultimo posto in graduatoria, e la seconda forza del girone il Riomaior; arbitra Barbieri di Spezia. Il team di Riomaggiore vuole vincere per prendere la testa della classifica, in quanto la capolista Romito Magra Auser in questa giornata deve osservare il turno di riposo. Le altre aprtite della giornata (in programma domani) sono Nave-Bolanese (arbitra Raggi di Spezia), Lerici-Ceparana (Castellucci di Spezia), Mamas Giovani-Spezia Calcio Popolare (Ravenna di Chiavari) e San Lazzaro Lunense-Santerenzina (Ricci di Spezia).