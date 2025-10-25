Calcio Seconda categoria. La Virtus Asciano con l’Atletico Piazze. Valdichiana-Chiusi

Due anticipi della sesta giornata oggi alle 15,30 per il campionato di Seconda categoria girone L: Virtus Asciano-Atletico Piazze e Valdichiana-Chiusi gli appuntamenti di questo fine settimana. Domani il turno ordinario con inizio delle gare alle 14,30, come da variazione oraria. Per la zona alta spicca la sfida del Cetona capolista con il sempre insidioso Rosia. La Fonte Belverde, seconda della classe sarà invece ospite del Montepulciano Stazione. Il Buonconvento, a quota cinque, aspetta la visita della terza forza Olimpic Sarteano. Nei quartieri meno elevati della classifica, il Vescovado, fermo da solo in coda alla graduatoria e senza punti all’attivo, proverà a interrompere il digiuno nella partita interna con la Virtus Chianciano Terme. La Voluntas, con i suoi sei punti, riceve la Nuova Radicofani a due. Interessante anche il match Guazzino-Monteroni, compagini rispettivamente a otto e a sette. Nel girone E, sempre della Seconda, lo Staggia cercherà i tre punti in casa con il San Giuseto Le Bagnese. Sfida in ambito territoriale per il Castellina in Chianti, ospite del San Polo. Il Gracciano, con un solo punto e desideroso di riscatto, riceve Sambuca Casini.