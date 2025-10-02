Acquista il giornale
Calcio Seconda categoria. Madonnetta, conto alla rovescia. Pronti alla ’prima’ in campionato

Dopo il positivo esordio in Coppa Liguria di Seconda Categoria a Bottagna con un 1-1 col quotato Vezzano, domenica prossima...

di ILARIA GALLIONE
2 ottobre 2025
La formazione del Madonnetta pronta al debutto in Seconda categoria

Dopo il positivo esordio in Coppa Liguria di Seconda Categoria a Bottagna con un 1-1 col quotato Vezzano, domenica prossima la Polisportiva Madonnetta farà il suo esordio nel campionato di Seconda Categoria. Nel primo match della stagione i biancorossi sfideranno il Ceula 2025 al ’Camaiora’ di Santo Stefano Magra. Il club, molto attivo e brillante a livello giovanile, si affaccerà con entusiasmo anche al calcio dilettantistico, partecipando con la prima squadra ad un girone per nulla scontato. Buona parte del gruppo è composto dai giovani della formazione under 21 del Magra Azzurri della scorsa stagione. Alla guida tecnica c’è Roberto Belloni, classe 1966, tecnico ambizioso e preparato che ha maturato varie esperienze in zona: il Borgo, il settore giovanile e la Juniores del Magra Azzurri con un passaggio al Lerici. L’allenatore si presenta con spirito ed ironia: "Non potremo che far meglio rispetto al passato". Un atteggiamento che rivela anche l’assenza di pressioni e la voglia di lavorare con tranquillità, senza assilli e senza troppe aspettative.

Questa la rosa completa: Portieri: Mirko Giannazzetti (2005) e Cristiano Polese (2004). Difensori: Mirko Bologna (2002), Gianmarco Chiesa (2004), Gabriele Crovara (2004), Gianmarco Crovara (2002), Lorenzo De Vivo (2005), Michele Foschi (2005), Marco Maloni (2004), Luca Stefani (2004) ed Alessandro Vita (2005). Centrocampisti: Alberto Bernardini (2005), Christian Bologna (2005), Kipegue Dembele (2003), Matteo Folegnani (2004), Nicola Macchini (2003), Simone Masi (2005), Edoardo Ratti (2004), Matteo Tonelli (2005) e Dario Zuccarelli (2004). Attaccanti: Manuel Bellegoni (2004), Vincenzo Di Simone (2004), Kevin Effiong (2004), William Giannini (2004), Cesare Muto (2005) e Kevin Vanacore (2001).

Ilaria Gallione

© Riproduzione riservata

