Calcio Seconda categoria. Manca l’arbitro, il sostituto non c’è. Salta la partita Mamas-Rio Major

Pronto Aia? Manca l’arbitro. Ma la sezione spezzina non aveva un direttore di gara disponibile per correre in sostituzione del collega assente e così la partita non si è disputata. L’ex capolista del campionato di calcio di seconda categoria Rio Major dunque è stata fermata ma non certamente dal risultato del campo ma dall’impossibilità di disputare il confronto in casa del Mamas Giovani. Le due formazioni dopo aver atteso l’arrivo del direttore di gara designato, hanno chiesto aiuto alla sezione ma ieri mattina non è stato trovato nessuno pronto a dirigere il confronto che è stato così rimandato a data da destinarsi. In settimana il comitato provinciale della Figc stabilirà la data del recupero.

Ne ha approfittato dunque il Romito Auser che vincendo 4 a 1 il confronto con il Lerici è balzato al comando. E’ tornato a farsi sotto il San Lazzaro Lunense che si è imposto 2 a 1 sul calcio Spezia Popolare con le reti di Iemma e Baudone mentre Giubbani è andato a segno per gli spezzini. Successo del Monterosso sul Ceparana 4-0 (doppietta di Monti, Marra, Galasso) e vittoria della Bolanese B sulla Santerenzina B per 2 a 0.

Classifica: Romito Auser 34 punti; Rio Major 33; Calcio Nave 32; Polisportiva Monterosso 31; San Lazzaro Lunense 27; Mamas Giovani 26; Calcio Spezia Popolare 16; Lerici 9.