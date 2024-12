CALCIO: SECONDA CATEGORIA. Massarosa a Monzone. Corsanico tonico

In Seconda categoria (pure qua siamo alla 12ª) lontano da casa ci gioca il Massarosa mentre fra le mura amiche tocca al Corsanico in cerca di riscatto.

Qui Massarosa. In serie utile da 7 gare (non perde dal 6 ottobre), la squadra biancorossa va oggi al “Giannetti“ di Monzone contro una squadra che sta facendo un buon campionato. Il tecnico Mauritanio Misuri deve fare a meno questa settimana di Alessandro Cheli davanti oltre ai lungodegenti Alì dietro e Farnocchia. "Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte dei ragazzi" confessa Misuri. La formazione iniziale dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2.

Qui Corsanico. È in cerca di riscatto dopo le 3 sconfitte di fila (con 14 gol subiti) il team orange che oggi a “Le Colline“ ospita il Pontremoli. Mister Gabriele Mazzei ha sempre assenze importanti come Mei, Leonardo Lari, D’Agliano, Pellegrini e si è aggiunto ora pure Poleschi. Il modulo sarà il 4-4-2. "Il periodo è negativo ma ho fiducia nei miei ragazzi" dice Mazzei.