Calcio Seconda categoria. Olimpic-Radicondoli è la partitissima. Il Sarteano cambia

Alla vigilia della partitissima Olimpic-Radicondoli, il Sarteano comunica il distacco da mister Michele Zamperini, che quindi non siederà più sulla panchina biancoazzurra. Lo scontro diretto al vertice del girone M del campionato di seconda categoria si arricchisce di un ulteriore motivo di curiosità! Il Monteroni e la Voluntas stanno a guardare, ospitando rispettivamente Poliziana e Meroni. Al quinto posto Asciano e Serre: i biancoverdi vanno a Staggia e gli arancioverdi ospitano il Radicofani. Per evitare l’ultimo posto, il Pievescola va a Castelnuovo ed il Rapolano fa visita al Piazze. Chiude il programma Rosia-Cetona. Nel girone L il Guazzino ha un preziosissimo +3 sulle seconde e domani ospita l’Arno Castiglioni Laterina, il Bettolle va a Poppi. Nel girone H il Castellina in Chianti riceve il San Giusto La Bagnese e la Raddese va a giocare a Firenze contro il Cobra Kai.

GS