Calcio, seconda categoria. Parla il presidente. Il futuro del San Pancrazio: "Ripartiamo da mister Mengozzi»

L’anno calcistico si è chiuso con una retrocessione, ed è stato uno dei più difficili del San Pancrazio calcio, anche se lo spirito del presidente Claudio Guberti (foto) è già combattivo e pronto al nuovo anno che verrà, in Seconda Categoria. "A inizio stagione – racconta lo stesso Guberti – la squadra pareva ben allestita con tutte le pedine al posto giusto e quindi i perchè di una disfatta devono comunque essere esaminati. Sicuramente problemi economici: pochi sponsor, ritardi negli incassi e questa complicata riforma dello sport che di sicuro non aiuta tutto il movimento. Sono stato accusato anche di essere poco incline alle battute di spirito come al solito e di aver fatto mancare alla compagine il mio celebre spirito goliardico, ma purtroppo sono arrivato al campionato con un’estate nella quale ho visto un mio caro lottare contro la morte, per fortuna con esiti miracolosi. E quindi la voglia di ridere era davvero poca. Ma sono sicuro di aver dato tutto me stesso durante la stagione per fare in modo di non far mancare niente ai miei giocatori. Ma probabilmente non è bastato, quindi mi prendo la responsabilità dell’accaduto". E adesso si riparte con voglia: "L’obiettivo stagionale è far le cose seriamente divertirsi e mettersi al sicuro il prima possibile. Nessuno dei giocatori riceverà rimborsi, il tecnico sarà Alberto Mengozzi con il vice Bartocci e Babini sarà il preparatore dei portieri".

u.b.