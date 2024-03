Calcio Seconda categoria. Radicondoli in volo. Arriva il Rosia. C’è Serre-Voluntas

Nel girone M del campionato di Seconda categoria il Radicondoli domani ospita il Rosia e punta ad avvicinarsi sempre di più al sospirato salto in prima. Alle sue spalle, il Sarteano ha il dovere di non mollare e va a giocare a Montepulciano. Per la zona play-off sono in programma due scontri diretti da brividi: Serre-Voluntas e Cetona-Monteroni. Tutto facile (sulla carta, ovviamente) per l’Asciano che ospita il Rapolano (intenso il profumo del derby…). Radicofani-Berardenga vede favoriti i rosanero, mentre in Pievescola-Atletico Piazze e in Meroni-Staggia l’argomento predominante è di sicuro la salvezza! Nel girone L il Guazzino deve superare in casa il Cavriglia per continuare la sua corsa in vetta e il Bettolle ha il calendario che gli strizza l’occhio dovendo ospitare la Monterchiese. Nel girone H Sancat-Castellina in Chianti e Raddese-Florence Sporting Club. Punti pesanti in palio!

GS