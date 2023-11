Calcio seconda categoria. Reconquista vuole rialzarsi col Pelago

Nona giornata nel Girone I della Seconda Categoria, che riparte dopo lo stop forzato a causa del maltempo. La coppia di testa è impegnata in casa. Il Reconquista di Torresi, reduce dalla prima sconfitta in campionato, ospita il Pelago al Sussidiario "Roberto Frezza" di San Piero a Sieve, mentre sul campo "Adelmo Adalberti" di Firenzuola arriva la Molinense a far visita alla neocapolista guidata da D’Onofrio. La Gallianese, risalita al terzo posto, ospita la Nova Vigor Misericordia. Scontro diretto tra Santa Brigida e Sagginale, che condividono il quarto posto con la Ludus ’90 Valle dell’Arno, impegnata nella trasferta valdarnese sul campo della Fulgor Castelfranco. Nelle altre partite del nono turno, il Bagno a Ripoli ospita l’Unione Sport Firenze City, il Firenze Sud gioca in casa contro il fanalino di coda Caldine e il Pian di San Bartolo attende la visita del Sant’Agata in una sfida per la parte bassa della classifica.