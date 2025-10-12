Calcio Seconda categoria: riflettori puntati sulle sfide Gragnolese-Ricortola e Pontremoli-Vorno. Serricciolo all’esame capolista. Il San Vitale incrocia l’Atletico

Il programma della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria offre piatti prelibati. Dopo soli 270’ ci sono già tante cose da capire, è una grande domenica. Non solo perché il palcoscenico della Seconda è sempre più imprevedibile, ma soprattutto perché la reginetta Valfreddana è impegnata a confermarsi e per realizzare il suo obiettivo dovrà superare i sette Gpm di un tappone dolomitico nell’occasione rappresentato dal Serricciolo. L’allenatore Bambini alla vigilia ha detto: "Pur rispettando il Valfreddana che ad oggi ha dimostrato valore e ha dalla sua il fattore campo; noi cercheremo di incanalare la partita su binari congeniali. Di certo non snatureremo il nostro gioco dovremo essere ‘corti’ e aggressivi se vogliamo offrire una prestazione all’altezza per portare a casa punti preziosi".

Se dovessimo scegliere, non sapremmo, dove andare: Pontremoli-Vorno è davvero bella, la squadra di Guastini, al “Romiti“ cercherà di far andare fuori strada la formazione diretta da Barsocchi che per l’occasione ha mutato lo spirito, l’atteggiamento, che continuerà a poggiare sulla sua forte personalità, messa in bella mostra domenica scorsa nella tana del Ricortola.

Gragnolese-Ricortola è partita troppo importante per entrambe le squadre e di colpo diventa sfida dal grande fascino. L’appuntamento al “Castel dell’Aquila“: va al flemmatico Nicola Grandetti che sta proponendo una formula spettacolare. Conta la concretezza, questa Gragnolese nell’occasione dovrà indossare i panni della solidità e del cinismo, non sarà semplice ma ci sono da spegnere le alchimie tattiche e nervose della formazione diretta da Rossano Brizzi che sale in lunigiana per i tre punti.

Il Monzone trasloca in casa della Folgore Segromigno. Match molto difficile per la compagine di Alessandro Fini, il tecnico in settimana ha richiamato la comitiva all’immediato riscatto dopo la debacle di domenica scorsa con il Massarosa. Il turno si completa con le partite don Bosco-Villafranchese e San Vitale- Atletico Carrara.