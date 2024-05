CALCIO SECONDA CATEGORIA. Riomaior, match-point promozione

Un match che vale un’intersa stagione: l’anticipo dell’ultima giornata di Seconda categoria deciderà infatti la vincitrice del campionato. Il Riomaior in caso di vittoria oggi alle 15.30 al ‘Cimma’ contro lo Spezia Calcio Popolare (arbitra Tagliaferri di Spezia), si riprenderà la testa del girone e salirà in Prima categoria, scavalcando la capolista Romito Magra oggi a riposo. C’è grande attesa in tutto il paese di Riomaggiore per una partita che potrebbe riportare la squadra dopo molti anni in Prima categoria. Saranno numerosi i tifosi sugli spalti del ‘Cimma’ per spingere alla vittoria la squadra dell’ex aquilotto Emiliano Milone. Un campionato dominato da Riomaior e Romito Magra che hanno lottato punto a punto: il Riomaior ha il miglior attacco con 62 gol fatti, il Romito ha dalla sua miglior difesa con sole 20 reti subite.

Paolo Gaeta