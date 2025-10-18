Calcio Seconda categoria. Rosia contro Montepulciano Stazione

Domani le gare del campionato di Seconda categoria – quinta giornata, sempre con inizio alle 15,30 – per i gironi (E, L) nei quali sono impegnate le formazioni del territorio provinciale. Nel raggruppamento "fiorentino", il Gracciano, reduce dal primo punto in campionato, è ospite del Casellina a quota cinque. Il Castellina in Chianti, team inseguitore del tandem di testa, riceve la il Mercatale. Lo Staggia, dopo aver imposto il pari all’Impruneta Tavarnuzze, affronta in trasferta l’altra capolista, la formazione del Real Peretola. Nel girone L, il Cetona nel suo ruolo di leader a punteggio pieno si reca sul rettangolo della Virtus Chianciano Terme. Il Rosia prova a conquistare i tre punti nella gara casalinga con il Montepulciano Stazione. L’Olimpic Sarteano, con sei punti, prova a rimandare battuta la Virtus Asciano. Cerca la vittoria per rilanciarsi in classifica la Nuova Radicofani, impegnata sul terreno amico contro Valdichiana. Interessante confronto tra Monteroni e Voluntas, rispettivamente a sei e a cinque. Una big come la Fonte Belverde aspetta un Buonoconvento in ascesa. Il Vescovado vuol cancellare la quota zero, nella gara di Chiusi. Infine l’Atletico Piazze, atteso dalla partita con il Guazzino.