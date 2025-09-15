Calcio Seconda categoria. Rosia e la Fonte calano il poker, Cetona non fa sconti all’Atletico Piazze

Disputati ieri gli incontri della giornata numero 2 - fase a gironi - della Coppa Toscana di Seconda categoria. Un’occhiata agli esiti delle sfide e alla situazione in previsione delle gare determinanti per il passaggio del turno.

Gracciano-Castellina in Chianti-0-2. Rugi e Conti regalano il successo ai chiantigiani. Che aspettano adesso la sfida con lo Staggia, vittorioso nella gara inaugurale del triangolare, per la qualificazione. Il Gracciano, sconfitto da entrambe le compagini, è eliminato.

Rosia-Vescovado-4-1. Doppiette di Senesi e Viti per il Rosia che si riscatta dalla sconfitta nella prima giornata. Vescovado a segno con Ricigliano. Rosia a quota 3 con il Monteroni, che deve disputare la partita con il Vescovado.

Guazzino-Valdichiana-1-0. Stesso risultato favorevole dell’andata (segna Malavita) per il Guazzino, che avanza in Coppa, in virtù degli esiti dei 180 minuti.

Fonte Belverde-Nuova Radicofani-4-2. Anche in questo caso un incontro andata-ritorno e non un triangolare. La Fonte Belverde, già vittoriosa all’andata, si impone anche nella seconda gara e passa il turno. Il poker della Fonte Belverde è frutto dei due gol di Mucciarelli e delle firme singole di Donati e Fanone. A segno invece Lodi e Buti per gli ospiti.

Atletico Piazze-Cetona-2-3. Due volte D’Addario e una Castrini per il Cetona. Locali in gol con Anoud e Coulibaly. Atletico Piazze eliminato, mentre per il primo posto sarà decisivo il match tra il Cetona e l’Olimpic Sarteano.

Virtus Asciano-Voluntas-0-2. Ippolito e Cencini determinano l’affermazione dell’undici di Trequanda ad Asciano, di fronte a una Virtus che resta così a zero e deve abbandonare la manifestazione. Per la qualificazione sì aspetta dunque l’esito tra Buonconvento e Voluntas.

La giornata conclusiva dei triangolari di Coppa Toscana di Seconda categoria è in programma il giorno 1 ottobre. In palio la qualificazione al secondo turno del tabellone, per le compagini tuttora in lizza, dopo la disputa delle gare delle prime giornate di questa fase.

Paolo Bartalini