Calcio Seconda categoria. Rosia e Bettolle. Una partitissima da cuori forti

E’ il giorno della grande sfida! Il girone L del campionato di Seconda categoria ci propone infatti un delicatissimo Rosia-Bettolle: il Bettolle è primo con cinque punti di vantaggio sul Rosia e, se dovesse vincere, il primo posto finale sarebbe sempre più vicino. E se prevalesse il Rosia? Si riaprirebbero i giochi… Ma attenzione, perché sono seconde anche Poliziana (va a Vescovado), Voluntas (gioca a Radicofani) e Sarteano: quest’ultima sarà a San Casciano dei Bagni per un altro scontro diretto! Monteroni e Cetona vanno rispettivamente a Guazzino ed a Chiusi. Piazze-Berardenga ed Asciano-Serre valgono uno spicchio di salvezza. Nel girone E il Campiglia ospita la Grevigiana per difendere il suo secondo posto. Per il resto l’unico pensiero è la salvezza: il Castellina in Chianti gioca a Sambuca, lo Staggia aspetta il Mercatale ed il Meroni va a far visita al forte Bibe. Biancoverdi: attenti alla forbice! GiuSte