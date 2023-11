Calcio SECONDA categoria. Santa Maria, che beffa. Solo pari nel recupero

Si è spento in pieno recupero il sogno del Santa Maria di portare via l’intera posta in palio da Vernio, nel recupero della 9ª giornata non disputata lo scorso 12 novembre per impraticabilità del campo. Avanti 2-1 fino ai minuti conclusivi grazie alle reti di Terramoto e del ’veterano’ Tofanari, infatti, i ragazzi di mister Tamburini si sono visti raggiungere sul 2-2 poco prima del triplice fischio finale dal guizzo della mezzala Vitali. Un pareggio, il terzo di fila, che permette comunque ai gialloblù empolesi di portare a cinque i risultati utili consecutivi, mantenendosi di conseguenza un punto sopra la zona play-out. In quest’ottica importante la sfida casalinga che attende ora domenica bomber Carraro e compagni contro il Virtus Comeana, che arriverà al Biagioli con gli stessi 10 punti in classifica.