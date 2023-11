Calcio Seconda categoria. Scontro al vertice. Il Radicondoli sfida l’Olimpic Sarteano

E’ il giorno della grande sfida! Nel girone M del campionato di seconda categoria, domani ci sarà infatti Radicondoli-Olimpic Sarteano, cioè il match che contrappone la prima e la seconda della classifica. Siamo solo a novembre, ma sono già punti estremamente pesanti! La Voluntas intanto va a Taverne ad affrontare il Meroni, mentre la Virtus Asciano riceve lo Staggia ed il Cetona ospita il Rosia. Da seguire con grande attenzione anche Poliziana-Monteroni e Radicofani-Serre, due veri e propri spareggi a ridosso della zona play-off. Pievescola-Berardenga e Rapolano-Piazze concludono il programma. Sempre domani, nel girone L il Bettolle deve superare in casa l’ostacolo Poppi ed il Guazzino tenta il colpaccio in casa dell’Arno Castiglioni Laterina. Nel girone H domani si giocano Raddese-Cobra Kai e San Giusto Le Bagnese-Castellina in Chianti. Gialloverdi in casa della vice capolista! GS