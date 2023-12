Calcio Seconda categoria. Scontro di rilievo a Radicondoli. Arriva il Monteroni

Il girone M del campionato di seconda categoria si caratterizza, nella sua tredicesima giornata, per uno scontro di grande rilievo: Radicondoli-Monteroni di domani lascerà il segno nel destino di queste due compagini nel corrente torneo. Alle spalle dei rossoneri troviamo l’Olimpic che ospita il Rosia e, a pari merito con il Monteroni, il Serre di Andrea Bonifacio che è atteso a Pievescola. Ricche di motivi di interesse anche Atletico Piazze-Staggia, Meroni-Radicofani, Rapolano-Berardenga, Poliziana-Cetona e Virtus Asciano-Voluntas Trequanda. Nel girone L il Guazzino è terzo e domani giocherà in casa del fanalino di coda Tuscar. Il Bettolle è invece a centroclassifica ed in casa con lo Stia vuol capire quale sarà la sua zona della graduatoria di riferimento. E il girone H? Ci propone due match interessanti: Duccio Dini-Castellina in Chianti e Raddese-Legnaia.

Giu.Ste