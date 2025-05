Calcio Seconda categoria. Staggia in festa per una salvezza senza giocare i play-out. La svolta con il cambio di allenatore da Pacciani a Rossi

Lo Staggia ha festeggiato la permanenza diretta nel campionato di Seconda. Il team neroverde, nel girone E, ha confermato il proprio spazio in categoria senza il ricorso alle gare della post season. Nella conviviale di fine torneo, presso Il Prato a Poggibonsi, il presidente Marcello Casprini (nella foto) da oltre vent’anni al vertice dello Staggia, ha voluto al suo fianco tutti i componenti: calciatori, dirigenti, addetti ai lavori dello staff, preziosi collaboratori nella gestione del sodalizio e anche tanti amici. Un’occasione, da parte dello Staggia, per rimarcare il lavoro compiuto nell’arco del cammino dalla squadra, in grado di centrare il traguardo all’interno di un raggruppamento insidioso e forte della presenza di tante realtà rilevanti nell’universo calcistico della Seconda, tra i club della nostra provincia e le formazioni in rappresentanza invece del circondario fiorentino. Un percorso iniziato per lo Staggia con il tecnico Matteo Pacciani al timone e proseguito poi con la guida dell’empolese Francesco Rossi, subentrato nel mese di febbraio e capace di offrire a sua volta il proprio contributo per raggiungere l’obiettivo indicato alla vigilia dalla società sportiva. Ai tavoli, tra gli altri responsabili del gruppo, il direttore generale Francesco Becucci, il team manager Riccardo Guercini e alcuni volti noti degli ambienti calcistici anche del passato della Us Poggibonsi (club del quale Casprini è stato a lungo dirigente e anche vice presidente), da Gianni Sani a Giorgio Giorli. Clima di soddisfazione all’interno di un collettivo dalla giovanissima età media. La squadra si prende adesso una meritata vacanza. Poi spetterà alla società stessa il compito di effettuare le fondamentali scelte, in previsione del 2025-2026 per il nuovo campionato di Seconda categoria. Paolo Bartalini