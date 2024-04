Calcio Seconda categoria. Thrilling in vetta. Cinque squadre si giocano la gloria

Finale thrilling in vetta al girone L del campionato di Seconda categoria, con cinque squadre tra quota 52 e 48 punti: tra queste ci sono anche il Guazzino (domani a Rassina) ed il Bettolle (riceve il Pieve al Toppo). Nel girone M il Radicondoli è pronto per la grande festa: riceve lo Staggia e, se mantiene dieci punti di vantaggio sull’Olimpic che va a Rapolano, vola in prima categoria! La Voluntas (va a Montepulciano) ed il Monteroni (va a Pievescola) sono ormai quasi sicure dei play-off ma lottano per una griglia migliore. In lizza per il quinto posto ci sono Virtus Asciano (riceve il Berardenga), il Serre (in trasferta con il Meroni) ed il Radicofani ed il Cetona che se la vedono in uno scontro diretto in casa dei rosanero. Obiettivo salvezza per Piazze-Rosia. Nel girone H Sambuca Casini-Castellina in Chianti e Raddese-Mercatale: per le due senesi sono incontri da fine stagione.

GS