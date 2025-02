Calcio SECONDA categoria. Vezzano, la Coppa Liguria è...in Emilia

La Coppa Liguria si gioca in... Emilia. Il Vezzano stasera cercherà la qualificazione alle semifinali della competizione di Seconda categoria, nel match in programma stasera alle 21 a Santa Maria del Taro, frazione del Comune di Tornolo (Parma) che per vicinanza territoriale gioca nei campionati liguri. La sfida di ritorno dei quarti di finale sarà diretta da Valdi di Chiavari. A Bottagna all’andata il match si chiuse sull’1-1, qualificazione quindi ancora in bilico.

Prima categoriaBolanese e Atletico Casarza si riprovano e questa sera alle 20.30 al ‘Bertolotti’ di Bolano, scenderanno in campo per la sfida della 14ª giornata già rinviata due volte. Il primo rinvio il 5 gennaio scorso a causa della nebbia, stessa sorte per il match recupero programmato il mercoledì 22 gennaio saltato per impraticabilità del campo per l’intensa pioggia in zona. Stasera il terzo tentativo per un match importante per la classifica di entrambe le squadre. L’arbitro designato è Castellucci di Spezia.

Paolo Gaeta