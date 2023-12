Calcio seconda e terza categoria. Tavola, il tecnico Somigli lascia

In Seconda Categoria, la prima "scossa" è arrivata dal Tavola, con il tecnico Alessandro Somigli che ha rassegnato le dimissioni. Ma anche in Terza Categoria il mercato sembra essere entrato nel vivo e il primo colpo di mercato arriva dalla Vallata: Gabriele Bandinelli è un nuovo giocatore del Las Vegas. Il club si è assicurato le prestazioni del difensore ventunenne proveniente dalla Sestese, dove ha avuto modo di giocare in Prima Categoria e in Promozione. Un innesto, quello propiziato dal direttore sportivo Simone Ruggeri, che per il sodalizio vaianese deve rappresentare una svolta: dopo l’arrivo in panchina dell’ex-giocatore Albert Shehaj, il sodalizio di Vaiano sembra aver trovato una certa continuità di rendimento, come testimonia l’attuale settimo posto in campionato. Bandinelli sarà quindi chiamato ad integrarsi al più presto all’interno del gruppo, per dare il suo contributo. Iniziando dalla prossima sfida contro il San Giusto, che sulla carta di prospetta decisamente impegnativa.

g. f.