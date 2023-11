Calcio Semifinale d’andata della Coppa provinciale di Terza categoria. Blitz del Dallas Romagnano

Fosdinovo

0

Dallas Romagnano

1

ICF FOSDINOVO: Stano, Bellani (81’ Lippi), Micheli, Corvi, Cini, Morotti (69’ Ottino), Maccarone (74’ Bigi), Cantoni, Cantore, Pucci, Capasso. A disp: Viti, Tonelli, Bugliani, Baudone, Biggi. All. Lombardi.

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Bongiorni, Tognocchi (59’ Boccardi), Sarno, Viacava, Buo, Mulinacci, Pantera (51’ Antompaoli), Franchi (66’ Cima), Chioni, Giampietri. A disp: Piacentini, Bertieri, Figaia, D’Adamo, All. Bertolini.

Arbitro: Tonioli di Carrara.

Marcatore: 34’ Pantera.

Note: espulso l’allenatore Lombardi (Fosdinovo).

FOSDINOVO – Succede. Sono i paradossi del calcio. E allora avviene che la Dallas Romagnano vinca la prima semifinale di Coppa provinciale al termine di una partita che i padroni di casa del Fosdinovo quanto meno non meritavano di perdere. I lanceri del tecnico Lombardi, che al termine aveva un diavolo per capello per la decisione dell’arbitro che in un primo momento aveva accordato la rete sul calcio di rigore battuto da Cantoni e dopo ha invece fischiato una punizione a favore degli ospiti. "Non si può perdere in questo modo – ha detto Lombardi –. Tutti i nostri sforzi sono stati vanificati dopo la traversa colpita da Maccarone nei primi minuti e le occasioni di Maccarone, Cantoni e Pucci. È stata una gara tirata, giocata su buoni livelli ma decisa da una scelta... da bar". La rete porta la firma di Pantera che sfruttava un assist di Giampietri.