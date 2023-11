Calcio Semifinale d’andata della Coppa provinciale di Terza categoria. Un rigore salva il Marina di Massa

Pontremoli

PONTREMOLI: Matteucci, Marianelli, Lecchini, Ribolla, Tarantola, Chakir, Binda (61 Bardini Francesco), Fornaciari (78’ Cocchi), Neri (54’ Oddo), Bardini Riccardo (84’Tannini), Bregasi. A disp: Gjoka, Echaib. All. Capiferri.

MARINA DI MASSA: Nardini, Segnani, Bertucelli, Richieri, Spallanzani, De Angeli, Tosku (59’ Del Mancino), Lucchi (46’ Poli), Ricci (91’ Rubino Raffaele), Rubino Mirko, Pezzanera. A disp: Negrari, Finelli. All. Balloni.

Arbitro: De Vincenti di Carrara.

Marcatori: 8’ Bregasi, 94’ rig. Poli.

Note: espulso l’allenatore Balloni. Ammoniti De Angeli, Lucchi, Rubino Mirko, Poli, Neri, Bardini Riccardo, Tannini.

PONTREMOLI – Finisce con un gol per parte la prima semifinale di Coppa provinciale di Terza categoria giocata sul sussidiario del Lunezia tra Pontremoli e Marina di Massa. I padroni di casa dopo otto minuti di gioco passano a condurre con Bregasi che indovina il tempo giusto per insaccare. I pontremolesi, sempre nel primo tempo, hanno avuto l’occasione per raddoppiare al 33’ con Riccardo Bardini, ma il capitano a porta vuota mancava l’affondo risolutore. Nella ripresa, nei primi venti minuti, ancora il Pontremoli padrone delle situazioni, poi la reazione del Marina di Massa, complice anche la girandola delle sostituzioni. Nel forcing finale il nuovo entrato Tannini commetteva un’ingenuità colpendo la palla con un braccio. Calcio di rigore per gli ospiti che il nuovo entrato Poli trasformava per il definitivo 1-1.