Calcio - Serata di Coppa per la Seconda categoria. La Polisportiva 2000 riceve l’ambizioso Marina

Serata di Coppa per le squadre ravennati di Seconda Categoria: in palio la 4ª edizione del Memorial Rosario Frisenda che sta vivendo la sua fase provinciale, cui erano ammesse tutte le formazioni bizantine, indipendentemente dal girone di appartenenza. Dopo la fase a gironi, sono restate le migliori 16 che si affrontano in gare secche ad eliminazione diretta, con i rigori in caso di parità al 90’. La delegazione di Ravenna del Crer ha sorteggiato il tabellone stile tennistico che, dunque, ha già fissato gli accoppiamenti sino al termine della competizione. Va ricordato che entrambe le finaliste parteciperanno poi alla fase regionale della Coppa, anche se una sola alzerà il trofeo provinciale. Spiccano senz’altro le gare delle due formazioni che dominano il girone M, Vis Faventia e Mezzano: i faentini affrontano il Bagnara, il ravennati se la vedono col Porto Fuori.

C’è molta curiosità anche per vedere all’opera il Marina – pure a punteggio pieno in campionato nel girone N – contro la Pol. 2000 che ha brillato in coppa, tanto da vincere il girone superando il Brisighella, ma stenta in campionato, dove è ancora alla ricerca della prima vittoria. Programma Coppa Emilia-Romagna Seconda Categoria, fase provinciale (2º turno, ore 20,30): Low Street Ponte Nuovo-Santagata Sport, Riolese-San Zaccaria, Giovanili Santerno-Vita, San Rocco-Brisighella, Real Voltanese-Pro Loco Reda, Mezzano-Porto Fuori, Vis Faventia-Bagnara, Pol. 2000-Marina.

u.b.