Calcio serie C: 10 punti nelle ultime 4 gare. Gubbio, a Fermo per la continuità

GUBBIO – In questo momento la parola d’ordine è continuità. Il Gubbio l’ha trovata con tre vittorie consecutive e il pareggio con l’Ancona, ma soprattutto con il nuovo assetto tattico. Fondamentale è stato il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro: una ritrovata solidità di squadra ha contribuito ad una miglior fraseggio in mezzo al campo, favorendo così lo sviluppo di un gioco basato sul possesso palla e sulla costruzione manovrata delle azioni, ma anche sull’estro e sulla fantasia dei giocatori di qualità rossoblù, come Bulevardi, Di Massimo, Spina o Udoh tra gli altri. Anche domenica sera (ore 20:45) a Fermo, Braglia proseguirà su questa linea, con l’intenzione di guadagnare tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa alle zone nobili della classifica. La Fermana è ultima e cerca punti salvezza: giocare con squadre assetate di risultati non è mai facile, specie in un periodo delicato della stagione come questo. Intanto l’Arezzo, che aveva messo gli occhi su Corsinelli, terzino rossoblù in scadenza di contratto e che sta trattando il rinnovo, ha virato su Francesco Donati in prestito dall’Empoli, che piaceva anche a Mignemi. In uscita, squadre di Serie A hanno messo gli occhi sul giovane attaccante Di Gianni: su di lui si muovono Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Empoli.