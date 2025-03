Calcio Serie C. Avanti Pianese!. Al Comunale arriva la Torres

Neanche il tempo di metabolizzare la sfortunata sconfitta contro la Spal che la Pianese si è già rimessa al lavoro sul campo. Le zebrette, dopo la seduta di scarico di mercoledì, a cui ha fatto seguito un lavoro in piscina, si sono ritrovate anche ieri pomeriggio, per continuare la preparazione in vista del terzo incontro ravvicinato offerto dal calendario, la gara con la Torres, in programma domenica al Comunale, con calcio di inizio alle 15; incontro valevole per la trentaduesima giornata di campionato (biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets).

La squadra, agli ordini di mister Alessandro Formisano e del suo staff, ha svolto una seduta tecnico-tattica in funzione della sfida di domenica. Il gruppo ha lavorato al completo, fatta eccezione per Mattia Polidori, per il quale si attende ancora l’esito degli accertamenti dopo il problema rimediato nell’infrasettimanale di martedì, infortunio che ha costretto il difensore a uscire anticipatamente dal campo. Oggi i bianconeri sosterranno un altro allenamento pomeridiano, domani mattina spazio invece alla tradizionale rifinitura della vigilia.