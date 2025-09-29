Calcio Serie C. Birindelli coccola la sua Pianese: "Sono orgoglioso»

Il successo al Curi di Perugia ha permesso alla Pianese di portare a casa il secondo successo stagionale e di conservare l’imbattibilità esterna, senza subire rete. "Dopo la sconfitta con l’Arezzo temevo che i ragazzi dimenticassero la buona prestazione fatta – dice il tecnico Birindelli –, nei giorni precedenti alla gara, ho insistito: bisognava lasciarsi alle spalle solo il risultato, benché ci fossero aspetti da correggere e migliorare, soprattutto in termini di attenzione. Ho visto progressi, e questo mi conforta".

"Ai ragazzi lo ripeto sempre – ha aggiunto –: bisogna affrontare ogni partita, domenica dopo domenica, con lo spirito giusto. E se lo spirito è questo, tanta roba. Sono orgoglioso di allenare un gruppo che mi segue, che ci tiene a far bene. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato un contributo migliore rispetto a martedì: questo è fondamentale per la nostra crescita".

"Quello che per me più conta è lo spirito di gruppo – ha poi chiuso –. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, perché il Perugia con i cambi ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto sugli esterni. Hanno messo dentro palloni pericolosi, ma noi siamo rimasti compatti, con attenzione e voglia di lottare. La squadra ha risposto con concentrazione e determinazione".