Calcio Serie C. Carpi, Pietra il tuttofare di Cassani: "La stagione della consacrazione»

Ha visto dalla panchina i suoi compagni sbancare Piancastagnaio e rimontare due gol al Campobasso. Ora Niccolò Pietra (foto) attende che venga il suo turno, magari già domenica a Terni. Per il centrocampista 2003, arrivato per sostituire Forapani, le prime sensazioni in biancorosso sono ottime. "Intanto voglio fare un grosso in bocca al lupo a Forapani – inizia – l’idea di venire qui è nata dal suo infortunio, la società cercava un giocatore con certe caratteristiche simili e ho subito espresso la volontà di chiudere l’accordo, sono felice di essere qui a titolo definitivo, in una società che punta sui giovani. Ho trovato un gruppo solido che mi ha accolto alla grande, spero di esordire presto e che questo sia l’anno della mia consacrazione, per giocare più gare possibili dando una mano con gol e assist per gli obiettivi del Carpi". Nato a Massa, ma spezzino di Santo Stefano Magra ("abito a 500 metri da Figoli…" ha raccontato), con i liguri ha già assaggiato A e B con Italiano. Alvini, Thiago Motta e D’Angelo, forgiandosi in diversi ruoli. "Ho giocato un po’ ovunque – racconta – il mediano in un centrocampo a due, la mezz’ala a tre, anche il play davanti alla difesa in un centrocampo a tre, il trequartista quando ho segnato 2 gol l’anno scorso a Pontedera e a Spezia ho esordito in B da quinto di destra, ma in allenamento ho fatto anche il braccetto in difesa. La posizione non è un problema". L’ottimo avvio del Carpi sarà messo a dura prova dalle prossime 4 gare, con 3 trasferte fra Terni, San Benedetto e Arezzo. "È poco che sono qua ma si vede che il livello della squadra è alto. Ma siamo all’inizio, ci vuole calma e poi vedremo a fine stagione dove saremo arrivati. C’è un po’ di rimpianto per il 2-2 di sabato, avremmo anche potuto vincere ma la reazione che è stata importante, non abbiamo mai mollato. Ora abbiamo quattro gare toste, ma pensiamo solo alla Ternana".

Giudice. È stato inibito fino al 16 settembre il dg biancorosso Enrico Bonzanini, espulso nella ripresa sabato per un battibecco col match analyst molisano Di Santo, squalificato pure per un turno. Ieri alla ripresa a parte gli acciaccati Cortesi, Rosetti e Rigo.

Davide Setti