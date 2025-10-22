Calcio Serie C. Carpi, il rosso a Casarini costa due giornate. La gioia di Sall, premiato per le cento gare

CARPIFino al minuto 89 quella di lunedì al ’Cabassi’ era stata la notte perfetta del Carpi più bello della stagione, capace d per lunghi tratti di mettere all’angolo l’Ascoli, una delle squadre candidate alla B, che fino a lunedì non aveva mai subito gol fuori casa. Poi nel finale sono arrivate due docce gelate, prima il pari di Rizzo Pinna poco prima del recupero, poi il cartellino rosso mostrato a Federico Casarini a gara conclusa che è costato due giornate di squalifica al centrocampista biancorosso. Così ha deciso ieri il Giudice sportivo "per avere tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione Fvs, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione".

Casarini era in panchina dopo il cambio e ha protestato vivacemente perché l’arbitro Gemelli di Messina, dopo aver dato il triplice fischio, ha deciso di andare comunque a rivedere al monitor su richiesta dell’Ascoli (che aveva usato la card) un presunto rigore in area biancorossa. Un abbaglio per il fischietto siciliano (l’ennesimo non all’altezza visto quest’anno al "Cabassi") che dopo il triplice fischio non avrebbe potuto, da regolamento, fischiare comunque un calcio di rigore. Casarini dunque salterà le due gare con Gubbio e Torres, ma non è il solo biancorosso finito sul taccuino dell’arbitro in quella circostanza, perché il team manager Giuliano Sacchi, pure espulso, è stato fermato addirittura per due mesi (fino al 19 dicembre) "perché dopo il rosso a Casarini si avvicinava all’arbitro toccando il cartellino rosso per impedirgli di estrarlo e facendo cadere a terra il cartellino". Un finale sul quale è tornato anche mister Cassani a fine gara. "Sul momento non avevo capito molto, mi hanno detto che ha detto qualcosa ma non so cosa. Credo che ci sia stato un po’ di fretta nello sventolare cartellini che compromettono le prestazioni anche delle prossime gare, bisognerebbe ogni tanto prenderne atto da parte degli arbitri". Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Abdoulaye ’Papi’ Sall, entrato e subito a segno con la seconda rete stagionale, dopo quella di Arezzo. Per lui prima della gara anche la maglia celebrativa per le 100 presenze in biancorosso, toccate proprio ad Arezzo. "Sul gol mi sono trovato al momento giusto nel posto giusto – le sue parole - vedevo che Stanzani stava per calciare e mi sono trovato lì per una respinta del portiere o per una deviazione ed è andata bene. Cerco di tenermi sempre pronto, sia dall’inizio che quando subentro".

Davide Setti