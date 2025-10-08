Calcio Serie C. Carpi, il Bra un altro tabù da sfatare. Cambia la classifica, altro -1 al Rimini

CARPI Il Carpi venerdì a Sestri Levante contro il Bra troverà dopo 7 anni come avversaria una squadra piemontese. È vero che si gioca in terra ligure, ma staticamente resta un tabù da sfatare. In casa di squadre provenienti dal Piemonte, infatti, i biancorossi non vincono addirittura da 36 anni. L’ultimo colpo grosso porta la firma di ’Armandino’ Aguzzoli, che il 19 marzo del 1989 firmò l’1-0 della Tomeazzi-band al ’Piola’ di Novara in C2. Da allora il Piemonte è diventato maledetto per il Carpi, che nelle successive 25 trasferte ha raccolto appena 12 pareggi e incassato 13 sconfitte contro 9 differenti avversari, Juve Domodossola, Novara, Cuneo, Derthona, Casale, Alessandria, Pro Vercelli, Torino e Juventus.

Giudice. Multato di 500 euro il Perugia per ’aver danneggiato una delle porte dei servizi igienici degli spogliatoi ospiti’. Il Carpi chiederà il risarcimento danni. Da segnalare che Rossini è il primo biancorosso ad andare in diffida col quarto giallo in 8 giornate.

Penalizzazione. È arrivato un altro -1 dal tribunale nazionale federale per il Rimini, che dunque da ultimo in classifica a -4 scende a -5 con 12 punti totali in meno per violazioni amministrative. Il club romagnolo è stato nuovamente deferito (mancati versamenti Irpef di settembre) e per la recidiva rischia un altro -4. Deferita anche la Ternana, che rischia il -2.

Arbitro. La sfida di Sestri col Bra è stata affidata a Giorgio Bozzetto di Bergamo.

d.s.