Calcio Serie C. Carpi ko con l’Union Brescia, addio Coppa Italia

carpi

0

union Brescia

1

CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi (12’st Panelli), Pitti; Tcheuna (38’st Cortesi), Amayah (12’st Rosetti), Pietra, Rigo; Casarini, Arcopinto (12’st Figoli); Mahrani (24’st Stanzani). A disp. Sorzi, Perta, Rossini, Verza, Cecotti, Visani, Tourè. All. Cassani.

UNION BRESCIA (3-5-2): Liverani; Balestrero, Silvestri, Armati; Vesentini (28’st Cisco), Valente (28’st Facchini), De Francesco (1’st Mercati), Fogliata, Boci; Cazzadori (16’st Bergomi), Vido (40’pt Leporini). A disp. Damioli, Gori, Rizzo, Sorensen, Zennaro, De Maria, Maistrello, Spagnoli. All. Diana.

Arbitro: Leorsini di Terni

Reti: 37’ Valente

Note: spettatori totali 637. Ammoniti Pietra, Lombardi, Liverani, Armati. Angoli 3-4. Recupero 2’pt e 5’st

di Davide Setti

CARPI

Il trittico casalingo lascia le briciole al Carpi (un pari e 2 ko), che saluta anche la Coppa Italia di C al secondo turno per mano di un Union Brescia che passa di misura col baby Valente, creando occasioni su occasioni, stoppato da un ottimo Alessandro Scacchetti, guardiano 2005 fra i migliori della serata. Cassani fa ampio turnover e lancia cinque biancorossi al debutto da titolari:olgtre a Scacchetti fra i pali, ci sono Pitti, Tcheuna, Pietra e Mahrani, adattato da prima punta per la moria in attacco. Il Brescia con le riserve di lusso (c’è anche Vido ultimi due anni in B alla Reggiana) fa la gara come da copione, il Carpi oltre a qualche sortita nei 16 metri per 45’ non calcia mai in porta. Per Scacchetti (derby da figli d’arte con Mercati, in panchina nel Brescia, figlio di ’Chichi’ colonna della Pavullese come papà Gianni Scacchetti) c’è lavoro ben svolto su Fogliata, Vesentini e Cazzadori. Il palo salva il numero uno biancorosso sul mancino di Cazzadori. Ma non c’è scampo quando al 37’ Armati pesca il taglio del 2006 Valente (Primavera al debutto) che, tenuto in gioco da RIgo, col mancino la mette all’angolino. Nella ripresa, dopo un brivido con De Francesco (palla che sfiora il palo) Cassani si gioca Panelli, Rosetti e Figoli per alzare un po’ i giri, poi anche Stanzani, ma è il Brescia a sfiorare almeno tre volte il 2-0. Il protagonista è il neoentrato Cisco, su cui prima si esalta Scacchetti a terra, ma poi si divora due volte (la prima su errore di Figoli, la seconda in più che sospetto offside) il comodo raddoppio. Il Carpi, a parte un tiro telefonato di Mahrani, non riesce a rendersi pericoloso. Negli ultimi 8’ c’è anche spazio per Cortesi e dal suol corner Zagnoni manda fuori di testa una palla invitante l’ultima palla invitante. Giudice. Davide Zagnoni è stato squalificato per due giornate dopo il rosso col Gubbio (salta Torres e Livorno), in diffida Lombardi.