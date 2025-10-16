Calcio Serie C. Esordio col sorriso per le Original. La Regia cade a Jesi

Non c’è gloria per la Reggiana (0) nella prima giornata di Serie C femminile. La formazione granata cade di misura sul campo della Jesina (3), squadra giovane e costruita per puntare alla salvezza: di Crocioni, nella ripresa, il gol partita, con le marchigiane che hanno anche centrato una traversa con Oleucci. Il portiere Matilde Ravanetti (foto) e compagne devono rammaricarsi per le occasioni non concretizzate: "Nel calcio se sbagli troppo, alla fine paghi. Questa categoria non ti regala niente: su due rigori in movimento che abbiamo avuto, almeno uno andava realizzato. Ripartiamo a testa alta: un plauso particolare a Elisabetta Viani, che a 16 anni sta già dimostrando di che pasta è fatta" spiega mister Bazzini.

Esordio col sorriso, invece, per le Original Celtic Bhoys (3), che passano 2-0 sul campo della Roma (0): a decidere la contesa in favore dell’11 emiliano è la doppietta di Letizia Pede, che si prende gli onori della cronaca regalando i primi 3 punti in categoria alle compagne. Nel prossimo turno le Original riceveranno la Casolese, mentre la Reggiana ospiterà il Gatteo Mare.