Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: "Qui tutti i presupposti per fare ancora bene»

Sta entrando nel vivo il mercato della Pianese. Dopo la conferma di capitan Luca Simeoni, che indosserà la casacca bianconera per la nona stagione, e gli ingaggi dell’attaccante Ongaro (con il trasferimento di Nicoli al Trapani, club che detiene il cartellino del giocatore canadese) e dell’esterno mancino Christian Sussi (dal Pisa a titolo definitivo), il club amiatino ha annunciato ieri la permanenza di Emiliano Filippis. Il direttore Cangi ha infatti trovato un nuovo accordo con l’Empoli per il prestito del portiere senese, classe 2004, che già nella scorsa stagione ha indossato i guantoni delle zebrette. Nella passata annata, Filippis è stato schierato titolare in due occasioni ed è riuscito a mantenere la porta inviolata in entrambe le partite. La Pianese dà il bentornato a Emiliano e gli augura buon lavoro in vista della prossima stagione. "Sono molto contento di rimanere a Piancastagnaio – ha dichiarato l’estremo difensore bianconero –. Conosco bene l’ambiente e so che ci sono tutti i presupposti per lavorare nel modo giusto e fare bene. Questa società opera in modo egregio e merita il meglio. Personalmente, non vedo l’ora di iniziare". A strettissimo giro dovrebbe arrivare l’ufficialità anche del tesseramento dell’attaccante ex Poggibonsi – dove ha militato negli ultimi quattro campionati – Leonardo Bellini. Il giocatore era finito nell’agenda del direttore Cangi già lo scorso gennaio, ma il club giallorosso ha preferito trattenerlo, non avendo un sostituto dello stesso livello. Per Bellini, profilo gradito anche al nuovo allenatore bianconero Birindelli, sarà il debutto in Serie C. Da vedere poi, sul fronte uscite, cosa riserverà il destino a Guglielmo Mignani, finito nel mirino di diverse società, se sarà ancora la punta di diamante delle zebrette o se il suo percorso in bianconero terminerà. L’attesa, sul monte Amiata, è anche per l’ufficialità dei gironi, con il Ravenna che dovrebbe prendere il posto della Spal e con l’inserimento della new entry Bra; da vedere quale seconda squadra, tra Inter, Juventus e Atalanta sarà nel raggruppamento.