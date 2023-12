Calcio serie C. Gubbio, a Pontedera una trasferta-verità

GUBBIO – Domani si torna in campo per la sfida contro il Pontedera. Sarà un’altra occasione per continuare il percorso di miglioramento, partito dopo il “punto zero” toccato a Sassari. Se contro la Spal si è visto un miglioramento dal punto di vista dell’atteggiamento, la trasferta in terra toscana può essere il banco di prova per testare i passi in avanti effettuati nella velocità di manovra e nella capacità di finalizzare. Non sarà comunque una gara facile, anzi. Il Pontedera ha due punti in più del Gubbio in classifica ed è una formazione ben allenata da un mister Canzi che sa il fatto suo in questa categoria. Anche se le ambizioni di partenza non erano le stesse ore le due squadre si ritrovano a poca distanza l’una dall’altra: sarà un vero e proprio scontro diretto che potrebbe condizionare le sorti delle compagini in maniera positiva o negativa, in una fase così delicata della stagione. Ancora dubbi, invece, sulla disponibilità di Chierico. Il trequartista di proprietà del Genoa sta recuperando da una distorsione al ginocchio ma non trapelano notizie. Braglia, che interverrà oggi in conferenza stampa, potrebbe rispondere anche a questa domanda nella presentazione della partita.