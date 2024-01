Calcio serie c. Gubbio, al ’Barbetti’ stasera arriva l’Ancona. Caccia aperta al poker di vittorie

GUBBIO - Contro l’Ancona, nella gara in programma oggi al “Pietro Barbetti” (ore18.30), il Gubbio, rigenerato nel morale e nella classifica dalle ultime tre vittorie consecutive, frutto di prestazioni eccellenti, prova ad inseguire il poker pur consapevole delle difficoltà del confronto. Quella contro l’undici di Colavitto, alle spalle un periodo non proprio brillante, è una gara dalle molte insidie. Per i marchigiani, 21 punti 22 gol realizzati e 26 subiti, è un confronto da dentro o fuori e non è un caso che il mister in settimana abbia provato diversi moduli tattici, privilegiando alla fine il 4.3.3. Nella circostanza dovrebbe avere nuovamente a disposizione il regista Gatto e recuperato alla miglior condizione Paolucci e Martina. Come al solito il Gubbio, 30 punti, 26 reti all’attivo e 21 subiti, ha preparato il confronto con il consueto scrupolo secondo lo stile di un tecnico attento come Braglia. Il mister tornerà ad avere a disposizione capitan Signorini, oltre Bulevardi e Di Massimo che hanno scontato il turno di squalifica. Probabile quindi,fermo il 4-3-1-2, qualche avvicendamento rispetto allo schieramento che ha vinto sulla Recanatese, con la possibilità di utilizzare la panchina, dove siederà per la prima volta anche Brambilla, che ha scelto il numero 20, per contributi durante la gara.

Questo un probabile schieramento: Gubbio (4-3-1-2): Vettorel, Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bulevardi; Chierico; Di Massimo, Udoh. All. Braglia. Arbitro: Gangi di Enna (Consonni –Mastrosimone).