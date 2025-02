Calcio serie C. Gubbio, allo stadio Barbetti è in arrivo l’Arezzo. Partita insolita, si gioca domani all’ora di pranzo

GUBBIO – È quasi conclusa ormai la settimana che ha accompagnato il Gubbio alla partita contro l’Arezzo. Domani, ore 12:30, i rossoblù ospiteranno gli aretini nel lunch match del "Barbetti", e cercheranno di aumentare al striscia di risultati utili consecutivi a tre, per dare continuità al lavoro svolto con gli allenamenti e a quanto di buono visto in campo di recente. Quella che i ragazzi di mister Fontana si troveranno di fronte è una squadra sicuramente forte ma che nel periodo recente ha incontrato qualche difficoltà di troppo. Una sola vittoria nelle ultime quattro (contro il Legnago fanalino di coda) ha portato il presidente dell’Arezzo, Guglielmo Manzo, a scuotere l’ambiente con dichiarazioni importanti: "non mi convince la tesi secondo cui tutti i mali dell’Arezzo siano riconducibili a Troise: in queste ore sto facendo delle riflessioni con il mister, non sul mister. Quindi dico che a Gubbio in panchina ci sarà questo staff tecnico, fermo restando che poi dovrà essere il campo a confermare le mie decisioni. Non sollevo nessuno dalle responsabilità dell’ultima sconfitta, sia chiaro, e ritengo tutti sotto osservazione". E dire che il tecnico napoletano stava rendendo alla grande, trascinato dagli 11 gol del bomber Emiliano Pattarello e da una squadra brava a tenere il campo, a difendersi bene e a trovare spazi anche grazie alla velocità dei suoi attaccanti. All’andata, in una partita stregata, finì 2-0 per i toscani: dopo il rigore parato da Trombini a Tommasini, con i gol di Gaddini e Guccione l’Arezzo inflisse la prima sconfitta in campionato alla formazione guidata allora da mister Roberto Taurino. Capitolo mercato: la pista che porta Tozzuolo alla Ternana sembra essersi raffreddata, mentre il Monopoli ha trovato un accordo di massima per il ritorno di Tommasini. In attacco, il Gubbio ha incassato il "no" di Vergani del Pescara.

Federico Minelli