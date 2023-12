Calcio serie C. Gubbio, aria pesante. Si cercano rinforzi

GUBBIO – Non è il momento migliore della stagione per la squadra rossoblù, tutt’altro. La sconfitta di Pontedera ha scurito ancora di più l’atmosfera e il presidente Notari sta cercando di correre ai ripari: dopo i colloqui con il diesse Mignemi, il dg Pannacci, capitan Signorini e mister Braglia il numero uno del Gubbio ha il polso della situazione e cercherà di gestirla per risollevare le sorti della squadra. Un ruolo importante potrebbe giocarlo anche il calciomercato. La sessione invernale è vicina e da tempo ormai si parla di un’emergenza continua a livello di rosa, a causa anche di infortuni a lungo termine, in particolar modo a centrocampo e in attacco. Anche se gli addetti ai lavori non si fanno sfuggire indizi, sicuramente si cercheranno giocatori che possano entrare nelle rotazioni di giocatori come Spina e Di Massimo, con buona corsa e in grado di dare un salto di imprevedibilità alla squadra. Intanto prosegue la settimana di allenamenti che porta alla sfida con la Recanatese: la diciassettesima di campionato, la penultima del girone d’andata e l’ultima del 2023 al “Barbetti”. Sarà importante chiudere con il piglio giusto per riproporsi con più verve nella seconda metà di campionato.