Calcio serie C. Gubbio con la Juve Next Gen: "Occhio ai singoli»

GUBBIO – È forse il momento peggiore per affrontare la Juventus Next Gen. Una squadra che dopo un periodo di assestamento – la partenza non era stata delle migliori – ha trovato una propria quadra, si è calata alla grande nel campionato di Serie C ed è riuscita ad arrivare all’interno della zona playoff con merito. Prima della sconfitta di Perugia di domenica scorsa sono stati infatti ben 10 i risultati utili consecutivi che hanno proiettato i bianconeri al nono posto in classifica con 37 punti totalizzati dopo 28 giornate.

La squadra di Massimo Brambilla – ex giocatore del Torino tra le altre e padre di Alessio, centrocampista in forza al Gubbio – si schiera variando tra il 3-5-2 e il 3-4-1-2 proponendo sempre una mentalità abbastanza offensiva, anche in base alla disponibilità dei calciatori che sono eventualmente chiamati in prima squadra. Come detto da Giovanni Albanese, intervenuto lunedì sera nella trasmissione televisiva di Trg “Fuorigioco”, McKennie e Rabiot non saranno della partita contro il Napoli e Allegri potrebbe attingere proprio dall’U23 per rinfoltire la rosa. D’altronde, proprio da qui sono partiti alcuni talenti che ormai sono in pianta stabile protagonisti in Serie A: Iling Junior, Yildiz, Soulé e Huijsen sono gli esempi più lampanti.