Calcio serie C. Gubbio, Fontana fa la conta. Niente derby per Di Massimo

GUBBIO – È la vigilia del terzo derby umbro del Gubbio in stagione. Dopo i pareggi, uno in casa uno in trasferta, contro Ternana e Perugia, i rossoblù sono pronti a tornare in campo al "Liberati" per affrontare le Fere, con calcio d’inizio alle ore 17:30. Una rosa forte quella dei rossoverdi, che con il passare delle settimane ha preso sempre più consapevolezza: guardare al risultato dell’andata sarebbe bugiardo, in quanto da quell’occasione in poi i percorsi delle due formazioni sono stati estremamente opposti. Mister Fontana, che torna dalla squalifica, si ritrova a fare nuovamente la conta degli indisponibili: non ci sarà ancora Di Massimo che ha accusato un risentimento al tendine già strappato ad inizio stagione, così come Faggi, Fossati e Franchini, mentre Proietti è ancora in dubbio. C’è, comunque, un recupero, perché torna a disposizione dopo la squalifica il difensore Tozzuolo, al centro peraltro di voci di mercato che lo legano proprio alla Ternana. Il Gubbio è alla ricerca dii quella continuità mai trovata in stagione: la vittoria contro la Lucchese ha dato ossigeno all’ambiente che ora vuole però tornare ad ambire a posizioni più alte in classifica, quelle preventivate all’inizio della stagione.

Federico Minelli