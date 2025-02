Calcio serie C. Gubbio, il successo con il Pineto vale doppio: "Tre punti che fanno crescere l’autostima»

GUBBIO – Una vittoria che sublima il percorso fatto finora, ma che deve essere un nuovo punto di partenza e non un arrivo. Il Gubbio batte il Pineto grazie a una partita di cuore, grinta, sostanza e anche qualità, riuscendo a ritrovare la vittoria in campionato allungando a cinque i risultati utili consecutivi. In conferenza stampa post gara è il diesse Degli Esposti a parlare, e non può che essere soddisfatto di quanto visto in campo oggi e nelle ultime settimane: "Sono tre punti importanti che ci permettono di accrescere l’autostima di un gruppo comunque giovane e ci permettono di affrontare questo prosieguo di campionato con più serenità ed entusiasmo. La squadra nelle ultime partite è cresciuta sensibilmente, sia da un punto di vista tecnico che del dominio della partita, ne siamo contenti ma questo è solo il frutto del lavoro quotidiano".

Continua a essere protagonista anche il tanto atteso n° 9 del Gubbio, Christian Tommasini, che con la "cura Fontana" ha già trovato la via del gol per cinque volte in otto gare: "Tommasini è un giocatore forte e lo ha dimostrato anche in passato, è un ragazzo che anche in questa sessione di mercato ha avuto richieste, ma soprattutto Christian è un ragazzo sensibile che ama il proprio lavoro, nella prima parte di stagione era il primo a essere dispiaciuto per il proprio rendimento, per cui in questo momento si sta allenando con continuità e sta facendo quello che è nelle sue capacità, aiutato da un gruppo che ora sta costruendo e lo sta mettendo nelle condizioni di finalizzare meglio". Non poteva mancare il pensiero per mister Gaetano Fontana, che nelle ultime ore ha perso la madre ma è voluto rimanere a Gubbio per la gara, partendo in direzione Catanzaro subito dopo il triplice fischio: "Stiamo vivendo un momento un po’ particolare, io oltre ad unirmi al dolore di una grandissima perdita non posso fare altro che ringraziarlo sia a titolo personale ma anche da parte di tutta la società per la disponibilità che ha dato e per l’attaccamento al lavoro in un momento assolutamente difficile a livello personale". Si torna in campo sabato 22, ancora al "Barbetti": alle 15 arriva il Legnago fanalino di coda.

Federico Minelli