Calcio serie C. Gubbio, oggi trasferta delicata a Pontedera: "Vogliamo ripartire, basta cali di tensione»

GUBBIO – Voglia di riscatto e di ripartire. Questa la linea che guida il Gubbio alla partita odierna (ore 17:30) sul campo del Pontedera, che si presenta come una sfida importante per il morale e per la classifica. Mister Fontana presenta così la gara, parlando delle motivazioni che hanno spinto la squadra in settimana: "Noi abbiamo i nostri motivi per fare una prestazione di livello perché veniamo da una sconfitta e da una performance sotto la media, a cosa sia dovuto questo lo sappiamo perché l’abbiamo analizzata ma me ne ero già reso conto dopo venti secondi di partita. Questa prestazione con il risultato negativo eccessivo ha le sue matrici ma fa parte di un percorso e ci può stare, ma da qui dobbiamo trovare il modo per riprendere il passo, perché questa squadra sotto la mia gestione non ha mai palesato difficoltà nei momenti in cui doveva starci dentro con la testa e con le gambe". Il Gubbio cerca riscatto così come il Pontedera, uscito sconfitto nelle ultime due gare ma comunque un avversario scomodo: "È una squadra rognosa, che fa cose che hanno portato risultati importanti e significa che credono in ciò che fanno. Noi abbiamo cercato di analizzare per cercare di comprendere quale sia il loro pensiero, ma come dico sempre c’è bisogno di conoscere l’avversario ma tanto dipende da noi: se riusciamo a fare una buona prestazione portiamo a casa anche un buon risultato". Risultati che a volte, come accaduto contro il Legnago, vengono condizionati anche da episodi evitabili come i cartellini rossi, tematica troppo ricorrente quest’anno: "Ne abbiamo parlato e ci può stare un’espulsione per un fallo da ultimo uomo ma non per come stanno arrivando: non è accettabile vedere cali di tensione, e nel momento in cui si abbassano le difese si cade.Fa parte del percorso e ancora abbiamo margine per migliorarsi". Capitolo infortunati: out D’Ursi, ancora tra i convocati Proietti che potrebbe giocare qualche minuto, così come sarà con la squadra Di Massimo, come ha detto il tecnico: "Di Massimo è un ragazzo che stiamo cercando di recuperare, io non ho l’intenzione di buttarlo nella mischia a caso".

GUBBIO (4-3-3) Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Signorini, Tentardini; Corsinelli, Rosaia, Iaccarino; Maisto, Tommasini, Spina. All. Fontana

Federico Minelli