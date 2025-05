Calcio serie C. Gubbio: società e tifosi in lutto . È morto Corrado Cerafischi

GUBBIO – Mentre la prima squadra è già in vacanza da qualche giorno, la Primavera del Gubbio si prepara ad affrontare la finale dei playoff per l’approdo nel campionato di Primavera 2. I baby rossoblù, guidati dalla storica bandiera Alessandro Sandreani e dal suo vice ed ex compagno di squadra Marco Briganti, si preparano ad affrontare oggi (ore 15 al "Barbetti") i pari età del Catanzaro per l’andata della finale playoff. I giallorossi, però, in virtù della migliore differenza reti, in caso di parità al termine dei 180’ vinceranno il turno. "Devono essere giorni di gioia, abbiamo alzato incredibilmente il livello – commenta Sandreani alla vigilia del match – e i ragazzi sono fantastici. Ci crediamo, bisogna ammettere3 che davanti a noi c’è una squadra organizzata e forte, noi comunque ci giocheremo le nostre carte". Tra una settimana, poi, il ritorno in terra calabrese. Quello di ieri, però, è stato anche un giorno di lutto e tristezza per tutto l’ambiente calcistico rossoblù, che ha pianto la scomparsa di Corrado Cerafischi, stroncato ieri da un malore improvviso. "Ci ha improvvisamente lasciato una gloria rossoblù. Il presidente Sauro Notari e l’A.S. Gubbio 1910 in tutte le sue componenti piange la scomparsa di Corrado Cerafischi, calciatore e capitano della nostra squadra che ha ricoperto poi anche il ruolo di allenatore e team manager rossoblù. In questo momento di grande sconforto e dolore giungano le più sentite condoglianze alla moglie Bruna, ai figli Erika, Claudia e Mirko, a tutti i familiari. Corrado lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori".

Federico Minelli