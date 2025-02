Calcio serie C. Gubbio, stasera c’è il Pineto al ’Barbetti’: "Dopo tre pareggi è ora di tornare al successo»

È già tempo di tornare in campo: il Gubbio, che ospita oggi al "Barbetti" il Pineto nella sfida delle 20:30, cerca il quinto risultato utile consecutivo ma vuole anche tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Quella odierna, però, sarà una gara molto difficile contro un avversario che sta dimostrando di valere l’ottavo posto che occupa al momento e che può disporre di qualità, grinta e dell’organizzazione fornita dal lavoro di mister Tisci.

Mister Fontana (foto in alto) non ha parlato nella conferenza pre partita a causa di un lutto in famiglia intorno al quale si è stretta la società e l’ambiente rossoblù, ma ieri ha diretto la rifinitura pre gara e sarà regolarmente in panchina oggi. Il Gubbio ha sempre l’obiettivo di continuare a giocare come si è visto nelle ultime uscite, ma anche quello di fare punti. Le settimane scorrono e ancora non si è visto quello scatto decisivo che può avvicinare i rossoblù alle zone nobili della classifica, e per oggi continuano le assenze.

Oltre ai lungodegenti Di Massimo, Proietti e Franchini, questa volta sarà assente Tozzuolo per squalifica, mentre torna a disposizione Rosaia (foto grande), pronto a schierarsi nuovamente al centro del campo. Nel 4-3-3 di Fontana, dunque, il dubbio resta sul terzino destro (che avrà l’arduo compito di contenere Bruzzaniti), con il ballottaggio tra D’Avino e Zallu, mentre al centro probabile conferma della coppia Rocchi-Signorini con David favorito a sinistra su Tentardini per questioni anagrafiche.

A centrocampo spazio a Corsinelli, Rosaia e Iaccarino con Spina, Tommasini e D’Ursi a comporre il tridente offensivo. Attenzione a Faggi che potrebbe mettere in difficoltà il tecnico rossoblù dopo l’ottima prova disputata a Sassari. Il Pineto, invece, dovrà fare a meno sicuramente di Amadio, mentre nella formazione degli abruzzesi – che si schiereranno con il 4-3-3 – i dubbi restano sull’eventuale utilizzo del portiere Tonti, che nell’ultima gara era stato sostituito da Marone, e su chi schierare come ala destra tra Tunjov o Chakir con il primo leggermente favorito.

(4-3-3): Venturi; D’Avino, Signorini, Rocchi, David; Corsinelli, Rosaia, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi. All. Fontana.

Federico Minelli