Calcio serie C: i rossoblù scendono in campo al ‘Leporaia’ di San Miniato con il Tuttocuoio. L’Imolese vede ancora i playoff. D’Amore: "Partita molto difficile»

Trasferta in terra toscana e scontro diretto per l’Imolese, di scena al ‘Leporaia’ di San Miniato contro il Tuttocuoio. Con un solo punto di distanza che balla tra le due squadre, la posta in palio pesa: chi vince, mantiene vive le ultime speranze per rincorrere i playoff, chi perde, invece, rischia di far svanire in via definitiva tutte le ambizioni di partecipare alla prossima post-season. I rossoblù, grazie al successo di sette giorni fa col Lentigione, si sono regalati un’altra chance in tal senso, ma per evitare di dilapidare la bella vittoria contro i reggiani serve continuità, specialmente lontano dal Galli, dove Raffini e compagni (che nella prima metà di stagione erano uno degli undici con il rendimento migliore in trasferta) non vincono da tre mesi (3-1 a Piacenza lo scorso 24 novembre). "Moralmente stiamo meglio – dice mister D’Amore alla vigilia –. Abbiamo avuto qualche defezione causa influenza, ma conto di avere tutti quanti a disposizione per la sfida". L’infermeria finalmente comincia a svuotarsi, la notizia che ci voleva in vista del rush finale, ora però servono vittorie e punti, per avvicinare il quinto posto. Gli stessi obbiettivi li ha anche la squadra di Firicano (difensore con lungo passato negli anni ’90 tra Cagliari e Fiorentina), fresca di blitz a Sasso Marconi (2-0), dopo aver raccolto appena un punto in tre gare, frutto delle sconfitte con Sammaurese e Prato, e del pari con la Pistoiese. Nel cammino recente più che altalenante dei neroverdi, pesa anche il lungo digiuno casalingo, con l’ultima vittoria il 22 dicembre sul Cittadella (1-0).

Ma D’Amore sa che quella di oggi sarà una battaglia. "All’andata il risultato è stato netto, ma la classifica ci dice che il Tuttocuoio è appena un punto dietro di noi. Il loro valore è quindi noto, e il campionato che stanno facendo lo dimostra". Tempi che sembrano lontani quelli dell’andata, quando l’Imolese, al Galli, riuscì a imporsi 5-0, con Melloni protagonista di una tripletta, ad affiancare le reti di Mattiolo e Garavini, suggellando un ottimo inizio di stagione. Un pomeriggio da incorniciare, quello che sognano di ripetere D’Amore e il pubblico rossoblù.

Giovanni Poggi