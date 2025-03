Calcio Serie C. Il Carpi punta i playoff e tifa per... il Rimini

A 8 gare dalla fine il margine di 11 punti sulla zona playout permette al Carpi, dopo il bel successo sulla Vis Pesaro, di giocarsi con la mente sgombra il finale di stagione a cominciare dalla sfida di martedì alle 18,30 ad Arezzo. Anche se mister Serpini ha voluto mantenere un profilo basso, ribadendo come la salvezza sia l’unico obiettivo, il -1 dalla zona playoff (ora c’è il Gubbio decimo, che deve ancora passare dal ’Cabassi’) induce a pensare che di qui alla fine Calanca e compagni possano anche dare uno sguardo alla soglia per gli spareggi, possibile ciliegina di un’annata comunque fin qui eccellente. E il Rimini potrebbe essere un alleato prezioso: i romagnoli al momento noni a +4 sul Carpi sono infatti in finale di Coppa Italia con la Giana (25 marzo andata in Lombardia, 8 aprile ritorno al ’Neri’) e in caso di successo sarebbero qualificati direttamente per la fase nazionale dei playoff, permettendo così anche alla squadra 11^ del girone ’B’ (oggi Carpi e Pontedera) di fare i playoff.