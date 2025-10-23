Calcio Serie C, il focus sulla partita di sabato. Carpi e Gubbio in viaggio con venti opposti. Ma le statistiche non sorridono ai biancorossi
Un successo contro gli umbri allo stadio ’Cabassi’ non risulta negli annali.
CARPISabato arriva il Gubbio (in foto l’ex biancorosso Saber) alle 17,30 al ’Cabassi’ per la seconda gara casalinga di fila e le due squadre sembrano viaggiare con vento opposto. Da una parte c’è un Carpi lanciato dai punti (7 nelle ultime 3 gare) e soprattutto dalle prestazioni, come quella a tutto gas contro l’Ascoli. Dall’altra un Gubbio in forte frenata, che non vince da un mese (2 pari e 3 ko, di cui gli ultimi 2 di fila, nelle ultime 5). Ma i numeri delle sfide in terra emiliana fra le due squadre raccontano una storia diversa, visto che i Gubbio è una delle squadre che il Carpi in casa non ha mai battuto nella sua storia. Il primo incrocio andò in scena nel ’71-72 in Serie D e terminò 0-0, il secondo nella stagione ‘99-2000 in C2 finì con un pesante 0-3 grazie alla doppietta di Cornacchini e al gol di Epifani. Il Covid fece saltare la sfida del 2019-20, mentre l’anno dopo il Carpi di Pochesci fece 2-2 in rimonta, con Biasci e Ferretti che ripresero dallo 0-2 i gol di Munoz e Gerardi. L’anno scorso poi il Gubbio è stata una delle poche squadre a fare 6 punti su 6 col Carpi di Serpini, senza subire nemmeno una rete: dopo il ko in Umbria firmato dal futuro biancorosso Fossati, al ritorno gli egubini sbancarono il ’Cabassi’ per 2-0 con l’autorete di Panelli e Tomassini. L’ennesimo tabù da sfatare dunque, con qualche veccia conoscenza biancorossa sull’altra sponda. L’unico ex in campo sarà Saber Hraiech, biancorosso fra B e C per 46 gare con un gol e già avversario col Padova nel 2021, quando una sua esultanza poco ortodossa nel 6-0 subito dalla ’banda’ di Foschi all’Euganeo scatenò sui social la rabbia de tifosi biancorossi. In panchina c’è invece ’Mimmo’ Di Carlo, già rivale del Carpi sia con lo Spezia (2016-17 in B, doppio 1-0 biancorosso) che col Vicenza nel 2019-20 (1-1 al ’Cabassi’, successo veneto 1-0 al ritorno con i due rossi contestati a Jelenic e Maurizi).
Recupero. Ieri nel posticipo per le nazionali Juve NG-Campobasso 0-1: in classifica i molisani agganciano il Carpi a quota 15 al 7° posto.Davide Setti
